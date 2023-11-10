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لبنان

الموت يُغيب شقيق وزير التربية عباس الحلبي

Lebanon 24
10-11-2023 | 04:54
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غيّب الموت السيد فيصل سليم الحلبي، شقيق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

تُقام الصلاة على روح الفقيد الطاهرة في تمام الساعة الـ1 بعد الظهر يوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 في مسقط رأسه رأس المتن / مركز جمعية التعاضد المكارمي.
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تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الـ4 بعد الظهر في مركز الجمعية - رأس المتن، ويوم الأحد في 12 تشرين الثاني 2023 في مركز الجمعية - رأس المتن من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.

كذلك، تُقبل التعازي يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 في دار طائفة الموحدين الدروز - شارع فردان بيروت من الساعة الـ11 قبل الظهر ولغاية الـ6 مساءً.
 
"لبنان24" يتقدّم بأحر التعازي من الوزير الحلبي وعائلة الفقيد، سائلاً المولى أن يلهمَهم الصبر والسلوان.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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