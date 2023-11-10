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لبنان

دعما لشعب فلسطين.. هذا ما اصدرته المقاومة

Lebanon 24
10-11-2023 | 05:08
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 اصدرت المقاومة الاسلامية البيان الاتي:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
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