دعما لشعب فلسطين.. هذا ما اصدرته المقاومة

اصدرت المقاومة الاسلامية البيان الاتي:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

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