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لبنان

الاعلامي جان خوري في ذمة الله

Lebanon 24
10-11-2023 | 05:17
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غيّب الموت الاعلامي جان خوري، عن عمر يُناهز الـ85 عاماً.
 
وكان خوري من أبرز وجوه تلفزيون لبنان الذي انطلق في العام 1959، واشتهر بتقديم الأخبار وتحريرها، واستمر حتى بداية الثمانينات رئيسا للتحرير ومديرا للاخبار، وقدّم استقالته من التلفزيون في بداية عهد الرئيس أمين الجميّل وتفرغ للانتاج. 
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وفي العام 1990، وبعد توحيد الاخبار في تلفزيون لبنان، طلب وزير الاعلام في وقتها البير منصور من خوري الاشراف على الاخبار ومعاونة مدير الاخبار المعيّن طانيوس دعيبس.

يُوارى جثمان الفقيد يوم غدّ السبت في جنازة تقتصر على أفراد العائلة. 

تتقدّم أسرة "لبنان 24" من عائلة الفقيد بأحرّ التعازي.

لبنان

تعازي ووفيات

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