جعجع: لثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة لا تحمد عقباها

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أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "وجوب أن نثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة لا تحمد عقباها ، في ظل مرحلة صعبة جداً ، تتطلّب دقّة فائقة في التعامل مع ما نشهده ، بغية تجنيب لبنان مرّ هذا الكأس".وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "راي 1"، أن "المسألة لا تتعلق في إن كان لحزب الله مصلحة في جرّ لبنان إلى حرب إقليميّة أم لا، بل أن المعضلة تكمن في تدرّج الأحداث، ما يمكن أن يودي بنا إلى حرب إقليميّة. هذا ، دون أن نغفل الكلمة الأولى والكبرى لإيران في انخراط "حزب الله" في الحرب وتوسيع آفاقها لتصبح إقليميّة، أو ثبات هذا الأخير بعيداً منها، وبالتالي استمرارها على ما هي عليه اليوم".وشدّد ردًّا على سؤال، على أنه " دون شك، لبنان يعاني مشاكل جمّة على الصعد الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة، إلا أن العائقة الرئيسيّة في الوقت الراهن تتمثّل في الأوضاع العسكريّة، لذا، من الأهمية القدرة على تخطي هذه المرحلة الدقيقة بسلام، ومن ثم نقوم بالخطوات اللازمة على المستوى الاقتصادي وسواه، بهدف انتشال لبنان من الأزمات التي يتخبط بها، وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية".وجدّد تأكيد أن "أمامنا حلًا واحدًا لتخطي هذه المرحلة العسكريّة الصعبة وهو تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كما يجب تطبيقه، بمعنى أن يكون الجيش هو القوّة العسكريّة الوحيدة المنتشرة في الجنوب بالتعاون مع القوات الدوليّة".ولفت ردا على سؤال إلى أنه "لا يمكن أبداً انتخاب سوى رئيس مسيحي، ففي نهاية المطاف سيتم هذا الاستحقاق تبعًا للدستور اللبناني ولكل الأعراف وكل ما هو متفق عليه فهذا الرئيس سيكون مسيحياً، مهما طالت فترة الفراغ (ولو سنة إضافية) في سدّة الرئاسة، وبالتالي لا يمكننا الإرتكاز في هذا السياق على الفرضيات".