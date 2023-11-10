طقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبه، مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء .

الطقس المتوقع في لبنان :

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الجمعة: قليل االغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبه، مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء .

الأحد:قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات على الساحل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر واحتمال أن تكون محملة بالغبار.

الإثنين: قليل الغيوم يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 7 درجات، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض وبشكل ملحوظ بدءا من بعد الظهر حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل ، وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها بدءا من فجر يوم الثلاثاء مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة نتيجة تشكل الغيوم الركامية فتسوء الرؤية، ومن المحتمل تساقط حبات البرد وبالتالي تشكل السيول وانجراف التربة يوم الثلاثاء بسبب غزارة الأمطار.