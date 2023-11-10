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لبنان

وزارة الصحة تستنكر استهداف المستشفيات في الجنوب

Lebanon 24
10-11-2023 | 06:59
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تعبر وزارة الصحة العامة في لبنان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
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وقالت الوزارة في بيان إن "استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر". 
وان وزارة الصحة العامة، تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت. 

إن وزارة الصحة العامة تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية. 
كما تطالب الوزارة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

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