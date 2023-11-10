وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية متابعةً للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ 10 تشرين الثاني 2023.

وسيصدر هذا التقرير مرتَيْن اسبوعيًّا كل ثلاثاء وجمعة.

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وكذلك تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة العامة عبر غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة، على كيفية التعامل مع تطورات العدوان الاسرائيلي على الجنوب ، تطبيقا لخطتها في رفع جهوزية القطاع الصحي.

وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

وشملت التدريبات اليوم المستشفيات التالية:

مستشفى شتورة

مستشفى رياق

مستشفى البقاع

كما شملت تدريب المدربين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

على أن تستكمل فرق الوزارة والشركاء تدريباتها تباعا للمستشفيات على كافة الاراضي اللبنانية.