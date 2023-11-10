Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية متابعةً للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان

Lebanon 24
10-11-2023 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1128691-638352235784291412.jpeg
Doc-P-1128691-638352235784291412.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ 10 تشرين الثاني 2023.

 

وسيصدر هذا التقرير مرتَيْن اسبوعيًّا كل ثلاثاء وجمعة.

Advertisement
 

 

وكذلك تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة  الصحة العامة عبر غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية  في المستشفيات الحكومية والخاصة، على كيفية التعامل مع تطورات العدوان الاسرائيلي على الجنوب ، تطبيقا لخطتها في رفع جهوزية القطاع الصحي.

 

 وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

 وشملت التدريبات اليوم المستشفيات التالية:

  مستشفى شتورة

  مستشفى رياق

 مستشفى البقاع

 كما شملت تدريب المدربين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

على أن  تستكمل فرق الوزارة والشركاء تدريباتها تباعا للمستشفيات على كافة الاراضي اللبنانية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-10
09:25 | 2023-11-10
09:23 | 2023-11-10
09:10 | 2023-11-10
09:10 | 2023-11-10
08:59 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24