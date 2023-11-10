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لبنان

إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من لبنان... ما الذي أرعب إسرائيل؟

Lebanon 24
10-11-2023 | 07:25
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".
 
 
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّ العدوّ يتخوّف من تسلّل طائرات مسيّرة من لبنان الى الجليل الغربي.
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