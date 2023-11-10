25
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من لبنان... ما الذي أرعب إسرائيل؟
Lebanon 24
10-11-2023
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّ العدوّ يتخوّف من تسلّل طائرات مسيّرة من لبنان الى الجليل الغربي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المسيرات الإسرائيلية المسلحة تحلق في أجواء المستعمرات الحدودية مع لبنان بشكل متواصل (المنار)
Lebanon 24
المسيرات الإسرائيلية المسلحة تحلق في أجواء المستعمرات الحدودية مع لبنان بشكل متواصل (المنار)
10/11/2023 16:38:41
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف موقع بياض - بليدا الإسرائيلي
Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف موقع بياض - بليدا الإسرائيلي
10/11/2023 16:38:41
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّون هربوا من القصف إلى موقع "اليونيفيل"... ماذا جلبوا معهم؟
Lebanon 24
لبنانيّون هربوا من القصف إلى موقع "اليونيفيل"... ماذا جلبوا معهم؟
10/11/2023 16:38:41
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيليّ مستمرّ على أطراف بلدتيّ يارين والبستان في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيليّ مستمرّ على أطراف بلدتيّ يارين والبستان في جنوب لبنان
10/11/2023 16:38:41
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
لبنان
مسيرات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
Lebanon 24
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
10:00 | 2023-11-09
09/11/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
02:16 | 2023-11-10
10/11/2023 02:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
04:21 | 2023-11-10
10/11/2023 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم خطير كاد أنّ يتسبّب "بمذبحة"... إليكم ما حصل داخل قاعدة أميركيّة في دولة عربيّة
Lebanon 24
هجوم خطير كاد أنّ يتسبّب "بمذبحة"... إليكم ما حصل داخل قاعدة أميركيّة في دولة عربيّة
10:26 | 2023-11-09
09/11/2023 10:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف مستشفى في جنوب لبنان... وهكذا نجا الطاقم الطبيّ
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف مستشفى في جنوب لبنان... وهكذا نجا الطاقم الطبيّ
06:14 | 2023-11-10
10/11/2023 06:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-11-10
يتريّث في إعلانه.. ما موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش؟
09:25 | 2023-11-10
جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل
09:23 | 2023-11-10
كان يقود شاحنته في كسروان... فانهارت أتربة وصخور عليه! (صور)
09:10 | 2023-11-10
خطار تفقد مراكز الدفاع في الشوف واطلع على جهوزيتها استعدادا لفصل الشتاء
09:10 | 2023-11-10
حمية يتفقد غدا أعمال الصيانة على طرقات الجنوب والبقاع الغربي
08:59 | 2023-11-10
جنبلاط يُوجّه سؤالاً للرئيس الفلسطينيّ... ماذا قال له؟
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
10/11/2023 16:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24