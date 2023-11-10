بري عرض مع البيسري المستجدات امنيا وسياسيا واستقبل حامد الخفاف

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والامنية والميدانية في البلاد على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين محتلة.واستقبل الرئيس بري ممثل سماحة المرجع الإمام السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف.