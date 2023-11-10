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لبنان

بالصورة... مخابرات الجيش توقف صاحب محل صرافة

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت م.ط، وهو صاحب محل صرافة في منطقة التل - طرابلس.

وأفادت مصادر، أنّ الموقوف استعمل إسم شركة بطريقة مخالفة للقانون.
 
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