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لبنان

الجيش أنقذ 29 شخصاً تعطّل مركبهم في عرض البحر

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوات البحرية في الجيش سحبت مركباً كان على متنه 29 شخصاً من الجنسيّة السورية، غادروا بطريقة غير شرعية شمال لبنان باتّجاه قبرص.
وكان المركب تعطل بعد نفاد المازوت، في عرض البحر.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع الركاب بخير.
 
 
 
 
 
 
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