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لبنان

لبنانيّون هربوا من القصف إلى موقع "اليونيفيل"... ماذا جلبوا معهم؟

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من أهالي الضهيرة الحدوديّة، نزحوا إلى مدخل الكتيبة الغانية التابعة لـ"اليونيفيل"، عند أطراف البلدة، للإحتماء من القصف الإسرائيلي.
 
 
وقد جلب البعض من الأهالي معهم الماشية والدجاج.
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