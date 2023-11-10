حمية يتفقد غدا أعمال الصيانة على طرقات الجنوب والبقاع الغربي

Advertisement

يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعلي حمية يوم غد السبت عند العاشرة والنصف صباحاً، بزيارة ميدانية تفقدية لأعمال الصيانة على طرقات الجنوب والبقاع الغربي، بحيث تبدأ من على طريق السريرة- جسرالدلافة، الرابط بين محافظات ثلاث، وذلك تعزيزاً لصمود الأهالي، ومواجهتهم للتحديات في مثل هذه الظروف .