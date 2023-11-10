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لبنان

حمية يتفقد غدا أعمال الصيانة على طرقات الجنوب والبقاع الغربي

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:10
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يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعلي حمية يوم غد السبت عند العاشرة والنصف صباحاً، بزيارة ميدانية تفقدية لأعمال الصيانة على طرقات الجنوب والبقاع الغربي، بحيث تبدأ من على طريق السريرة- جسرالدلافة، الرابط بين محافظات ثلاث، وذلك تعزيزاً لصمود الأهالي، ومواجهتهم للتحديات في مثل هذه الظروف .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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