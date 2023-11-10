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لبنان

خطار تفقد مراكز الدفاع في الشوف واطلع على جهوزيتها استعدادا لفصل الشتاء

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:10
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تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار المراكز في دير القمر وبعقلين وزحلة والمصنع، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها على مراكز الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في المرتفعات الجبلية حيث بوشرت الاستعدادات لمواجهة المخاطر المرافقة للعواصف الثلجية المرتقبة.

 

وقد اطلع خطار على أوضاع العناصر واحتياجاتهم، ودعاهم الى "البقاء بجهوزية تامة وبخاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها نداءات الإغاثة تزامنا مع وصول المنخفضات الجوية".

 

 وشدد على "ضرورة التقيد بالتوجيهات لجهة التقيد بدوام العمل، عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو نشر ما يتعلق بالدفاع المدني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق ومراعاة الأصول القانونية المعروفة لديهم في موضوع قبول الهبات"، منبها من أن "أي مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة المسلكية".

 

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