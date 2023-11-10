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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل... إليكم جدول أعمالها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-11-2023 | 09:25
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف، من صباح يوم الثلاثاء المقبل، في السرايا.
 
 
وفي الصور أدناه، جدول جلسة مجلس الوزراء:
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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