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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل... إليكم جدول أعمالها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-11-2023
|
09:25
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف، من صباح يوم الثلاثاء المقبل، في السرايا.
وفي الصور أدناه، جدول جلسة مجلس الوزراء:
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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