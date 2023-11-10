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لبنان

كان يقود شاحنته في كسروان... فانهارت أتربة وصخور عليه! (صور)

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:23
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل اصيب جراء انهيار اتربة وصخور على الشاحنة التي كان يقودها في بقاق الدين-كسروان.
 
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صخور

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