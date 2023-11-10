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لبنان

بـ3 مسيرات هجومية.. حزب الله يستهدف مواقع العدو واسرائيل تعترف

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:51
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أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان:
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة.‏
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من جهته اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تسلل 3 طائرات (مسيّرة) للأراضي الإسرائيلية من لبنان، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران بمنطقة شمالية.
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