بـ3 مسيرات هجومية.. حزب الله يستهدف مواقع العدو واسرائيل تعترف

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجوماً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة.
من جهته اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تسلل 3 طائرات (مسيّرة) للأراضي الإسرائيلية من لبنان، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران بمنطقة شمالية.