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لبنان

بخاري: أنظار العالم تتّجه إلى قمم الرياض الداعية الى بلورة قيم إنسانية مُشتركة

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:16
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 كتب سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري على حسابه عبر منصة "إكس": "أنظار العالم تتّجه إلى قمم الرياض؛ التي تدعو لبلورة قيم إنسانية مُشتركة من أجل ترسيخ ركائز الأمن والازدهار والسَّلام العالمي".
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