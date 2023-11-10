بخاري: أنظار العالم تتّجه إلى قمم الرياض الداعية الى بلورة قيم إنسانية مُشتركة

كتب سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري على حسابه عبر منصة "إكس": "أنظار العالم تتّجه إلى قمم الرياض؛ التي تدعو لبلورة قيم إنسانية مُشتركة من أجل ترسيخ ركائز الأمن والازدهار والسَّلام العالمي".

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