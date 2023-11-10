مصادر تكشف... عناصر "الحزب" السبعة استشهدوا في هذا المكان

أفادت مصادر "سكاي نيوز"، أنّ شهداء "حزب الله" السبعة الذين أعلنت "المقاومة الإسلاميّة" عن أسمائهم اليوم، استشهدوا في غارات إسرائيلية نُفّذت في محافظة حمص السورية، أمس.

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