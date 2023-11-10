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لبنان

مصادر تكشف... عناصر "الحزب" السبعة استشهدوا في هذا المكان

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:18
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أفادت مصادر "سكاي نيوز"، أنّ شهداء "حزب الله" السبعة الذين أعلنت "المقاومة الإسلاميّة" عن أسمائهم اليوم، استشهدوا في غارات إسرائيلية نُفّذت في محافظة حمص السورية، أمس.
 
 
 
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