وزير الزراعة: هناك أناس على الحدود يزرعون أجسادهم في سبيل كرامتنا

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج خلال مشاركته في معرض أرضي الذي يتم تنظيمه في الضاحية الجنوبية أن "خلال الزمن الصعب الذي نعيشه و تملأه الأزمات هناك أناس على الحدود يزرعون أجسادهم في سبيل كرامتنا".

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وأشار الحاج حسن الى "أن لبنان مساحته صغيرة، ويجب تحديد العمل في هذا الاطار، ان كان زراعياً أو صناعياً من خلال الصناعات الغذائية بشكل خاص".

ونوه الوزير الحاج حسن "بالعمل الذي تقدمه المؤسسات الخاصة والتعاونيات في سبيل صناعة المواد الغذائية مشيراً الى ضرورة تطوير الشراكة بين مؤسسات الدولة و هذه الهيئات لأن الجميع يعمل حباً بالوطن ، ولأن هذه الشراكة تؤسس لإقتصاد وطني قوي وهذه العلاقة بين القطاعين العام و الخاص ليست عشقاً ممنوعاً وانما واحب وطني".

وقال :" هناك اليوم ضغط دولي، وحصار ومؤامرات مختلفة المنشئ، ومجتمع دولي البعض يحاول المساعدة والبعض لا يريد. لا حول لنا ولا قوة الا أننا نعمل، أؤكد أن زراعتنا اليوم بخير لأننا نعمل معاً. والأساس هو استدامة العمل، لأنه اذا لم يكن مستداماً فهو هباءً منثورا، كزبد البحر".

وأضاف الوزير الحاج حسن:" كما قدمنا شهداء وانتصرنا، يجب أن نقدم في الزراعة تضحيات حنى نصل إلى الاهداف. يقول البعض بعد عشر سنوات أقول نعم، فقبل 15 سنة الى الوراء، لم يكن أي مسؤول لبناني يجرؤ بالتحدث عن القطاع الزراعي كما اليوم. اما اليوم كل القطاعات يتحدثون عن الأمن الغذائي."

وحول العدوان الصهيوني على لبنان ، أكد وزير الزراعة "أن العدو الاسرائيلي يقصف الثروة الحرجية و النباتية و الحيوانية اللبنانية بقذائف الفوسفور الابيض المحرمة دولياً من اجل حرق المساحات الخضراء والاشجار و الحقول الزراعية والمزارع ممارساً لاجرامه البربري المعتاد".