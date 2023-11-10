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لبنان

بالصور... أضرار في منازل المواطنين في بلدة حولا جراء القصف الإسرائيليّ

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:26
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حصل "لبنان 24"، على صور، تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في حولا، بعدما أغارت طائرة إسرائيليّة على وسط البلدة الجنوبيّة.
 
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