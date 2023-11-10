"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!

حذرت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، مساء اليوم الجمعة، من أنّ تسلّل طائرات هُجوميّة من لبنان باتجاه مواقع لجيش العدو الإسرائيليّ في منطقة الجليل، يشير إلى وتيرة تصاعديّة للعمليات عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.

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وأشارت التقارير الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين"، أن "ما جرى عند الحدود الشمالية لفلسطين، هو إرتفاع بدرجة القتال، في حين أن التهديد المهم هو قدرة الإختراق عبر التسلّل بمسيرات تحمُل متفجرات".

ولفتت التقارير عينها إلى أنه "بعد الهجمات من اليمن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، فإنّ ساحات إضافية ستتطور وسيتمّ إطلاق تهديداتٍ إضافية منها ضدّ إسرائيل".