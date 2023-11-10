آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!

نشر موقع "globes" الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنّ "حزب الله" زاد من وتيرة هجماته ضد العدو الإسرائيليّ خلال الأسبوعين الماضيين.

Advertisement

وأظهر الموقع رسماً بيانياً كشف عن كيفية تطور عدد هجمات الحزب ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، وما بدا هو أن تلك العمليات اتخذت منحى تصاعدياً اعتباراً من يوم الـ6 من تشرين الثاني الجاري.

ونقل الموقع عن إيال زيسر، المُستشرق والخبير في شؤون الشرق الأوسط قوله إن "يجب التذكر أن الصراع عند الحدود مع لبنان يقتصر بشكلٍ أساسي على الجنود، فحزب الله يؤذي الجنود الإسرائيليين هناك ونحنُ نرد على نشطائهم".

وتوقف زيسر عند مجزرة عيناتا التي أدت إلى إستشهاد سيدة و3 من أحفادها إثر قصفٍ إسرائيلي طال سيارتهم المدنية، وقال: "ما حدث هو أن اللبنانيين يقولون إننا آذينا الجدة وأحفادها الثلاثة، ومن وجهة نظرهم فإننا قتلنا 4 مواطنين لبنانيين، وهذا أمر مهم وأدى إلى تغيير في الموقف الميداني".

ولفت الباحث الإسرائيلي أيضاً إلى أنّ ردود الفعل على آخر خطابٍ للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، زاد الضغط على الحزب للردّ بشكلٍ أكبر، وأضاف: "كذلك، فإن حجم الخسائر في صفوف الحزب وزيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة يزيد من الضغوط عليه".