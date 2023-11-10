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لبنان

آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!

Lebanon 24
10-11-2023 | 12:06
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نشر موقع "globes" الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنّ "حزب الله" زاد من وتيرة هجماته ضد العدو الإسرائيليّ خلال الأسبوعين الماضيين. 
 
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وأظهر الموقع رسماً بيانياً كشف عن كيفية تطور عدد هجمات الحزب ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، وما بدا هو أن تلك العمليات اتخذت منحى تصاعدياً اعتباراً من يوم الـ6 من تشرين الثاني الجاري.
 
 
ونقل الموقع عن إيال زيسر، المُستشرق والخبير في شؤون الشرق الأوسط قوله إن "يجب التذكر أن الصراع عند الحدود مع لبنان يقتصر بشكلٍ أساسي على الجنود، فحزب الله يؤذي الجنود الإسرائيليين هناك ونحنُ نرد على نشطائهم".
 
وتوقف زيسر عند مجزرة عيناتا التي أدت إلى إستشهاد سيدة و3 من أحفادها إثر قصفٍ إسرائيلي طال سيارتهم المدنية، وقال: "ما حدث هو أن اللبنانيين يقولون إننا آذينا الجدة وأحفادها الثلاثة، ومن وجهة نظرهم فإننا قتلنا 4 مواطنين لبنانيين، وهذا أمر مهم وأدى إلى تغيير في الموقف الميداني". 
 
ولفت الباحث الإسرائيلي أيضاً إلى أنّ ردود الفعل على آخر خطابٍ للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، زاد الضغط على الحزب للردّ بشكلٍ أكبر، وأضاف: "كذلك، فإن حجم الخسائر في صفوف الحزب وزيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة يزيد من الضغوط عليه". 
 
ولفت إلى أنه كل يوم، هناك إطلاق نار أكثر بقليل من اليوم السابق عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأضاف: "إن إطلاق النار من اتجاه حزب الله هو علامة على التصعيد، لكنه على الأقل حتى الآن أقل من العتبة التي يعتقد الطرفان أنها ستؤدي إلى الحرب، وهذا ليس بالضرورة علامة على حملة واسعة النطاق في الشمال، لكن على الجيش الإسرائيلي أن يبقى في حالة تأهب". (24.ae)
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