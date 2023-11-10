عاجل جداً من الجنوب.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المناطق!

نفذ جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة من الإعتداءات على عدد من المناطق في جنوب لبنان شملت عيتا الشعب، كفرا، الناقورة، يارون واللبونة، وعلما الشعب.

كذلك، أفادت المعلومات بأنّ جيش العدو إستهدف أيضاً بلدة مجدل زون الحدودية.

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في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جيش العدو إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة فيما أصيب آخر بجروح متوسطة جراء إطلاق "حزب الله" لطائرة مُسيرة وصاروخ مضاد للدروع عصر اليوم باتجاه أراضي فلسطين المُحتلّة.

وكان "حزب الله" أعلن أنه نفذ، اليوم الجمعة، هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة 3 مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية المحتل) فيما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمعاً مستحدثاً في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة)".

وخلال وقت سابق، اليوم، حذرت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة من أنّ تسلّل طائرات هُجوميّة من لبنان باتجاه مواقع لجيش العدو الإسرائيليّ في منطقة الجليل، يشير إلى وتيرة تصاعديّة للعمليات عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.

وأشارت التقارير الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين"، أن "ما جرى عند الحدود الشمالية لفلسطين، هو إرتفاع بدرجة القتال، في حين أن التهديد المهم هو قدرة الإختراق عبر التسلّل بمسيرات تحمُل متفجرات".

ولفتت التقارير عينها إلى أنه "بعد الهجمات من اليمن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، فإنّ ساحات إضافية ستتطور وسيتمّ إطلاق تهديداتٍ إضافية منها ضدّ إسرائيل".