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لبنان

توضيحٌ مهمّ من الجيش بشأن هبوط طائرات عسكريّة أجنبيّة في أحد المطارات التّابعة له

Lebanon 24
10-11-2023 | 12:59
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علّق الجيش على ما تناقل به بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة للمؤسسة العسكرية.



وفي السياق، أوضحت قيادة الجيش أن جزءاً من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينيّة لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش، يُضاف إلى ذلك نقل كلّ التدريبات النهاريّة والليليّة الخاصّة بالقوات الجوية في الجيش إلى حامات.
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ودعت القيادة في بيان، إلى العودة لبياناتها الرسميّة للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلّقة بالمؤسسة العسكريّة.
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