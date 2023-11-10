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لبنان

الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟

Lebanon 24
10-11-2023 | 13:23
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ مدينة صيدا تشهد حالياً تحليقاً كثيفاً لطيران الإستطلاع الإسرائيلي وذلك على علوّ مُنخفض جداً.
كذلك، أفاد شهود عيان بأنه جرى رصدُ الطائرة تُحلّق أيضاً فوق مُخيم عين الحلوة ضمن المدينة. 
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