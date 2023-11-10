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لبنان
رسالة تنتشر وتُثير بلبلة في الجنوب.. هذا فحواها!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-11-2023
|
13:54
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إنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية رسالة في جنوب لبنان، قيلَ إنها مُوجّهة من قبل "حزب الله" إلى السكان هناك في ظلّ التوتر القائم عند الحدود مع العدو الإسرائيليّ.
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وحملت الرسالة النّص التالي: "أهلنا في الجنوب.. الرجاء البقاء في اماكن آمنة.. إعلام العدو يتحدث عن بدء هجوم جوي رداً على أحداث اليوم".
مصادر مقرّبة من "حزب الله" نفت لـ
"لبنان24"
ما يُقال عن أن الحزب هو الذي عمّم هذه الرسالة، مشيرة إلى أنّ المنشور المُتداول لم يصدر عن الحزب على الإطلاق.
ومساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ 3 جنودٍ أصيبوا بجروحٍ خطيرة جراء إطلاق صاروخ مُضاد للدروع من لبنان باتجاه موقعٍ عسكري إسرائيليّ في محلّة المنارة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.
كذلك، أقرّ جيش العدو بإصابة جنديين آخرين بجروحٍ جراء إسقاط طائرة مُسيرة دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان "حزب الله" أعلن في وقتٍ سابق أنه أطلق 3 مسيرات هجومية باتجاه الأراضي المحتلة، فاستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش (قرية قدس اللبنانية المحتلة) فيما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمّعاً مستحدثاً في شرق مستعمرة حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).
في المقابل، أقرّ الجيش الإسرائيلي بـ"تسلّل 3 مسيّرات من لبنان"، زاعماً سقوط "اثنتين منها في الشمال، واعتراض الثالثة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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