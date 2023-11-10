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لبنان

فيديو يُنشر لأول مرّة لـ"طائرات" أطلقها "حزب الله" ضدّ إسرائيل.. شاهدوه الآن!

Lebanon 24
10-11-2023 | 15:04
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بثّ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، مشاهد لعملية إستهداف المقاومة الإسلامية بواسطة المُسيرات الإنقضاضية، ثكنة يفتاح قديش (قرية قدس اللبنانية المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي إلى جانب نقطة تجمع آليات العدو قرب مستوطن راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).
 
ومساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ 3 جنودٍ أصيبوا بجروحٍ خطيرة جراء إطلاق صاروخ مُضاد للدروع من لبنان باتجاه موقعٍ عسكري إسرائيليّ في محلّة المنارة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة. 

كذلك، أقرّ جيش العدو بإصابة جنديين آخرين بجروحٍ جراء إسقاط طائرة مُسيرة دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وكان "حزب الله" أعلن في وقتٍ سابق أنه أطلق 3 مسيرات هجومية باتجاه الأراضي المحتلة، فاستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش (قرية قدس اللبنانية المحتلة) فيما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمّعاً مستحدثاً في شرق مستعمرة حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).

في المقابل، أقرّ الجيش الإسرائيلي بـ"تسلّل 3 مسيّرات من لبنان"، زاعماً سقوط "اثنتين منها في الشمال، واعتراض الثالثة".
 
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