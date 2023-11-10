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لبنان

محمد ريحان رئيساً لنقابة المعلمين في بيروت للمرة السابعة

Lebanon 24
10-11-2023 | 16:23
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أعلنت نقابة المعلمين – فرع بيروت في بيان، "فوز محمد ريحان المرشح عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لمنصب رئيس فرع بيروت في نقابة المعلمين للمرة السابعة بالتزكية، بعد انسحاب المرشحين الآخرين".
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وأشارت إلى أن "النتيجة جاء على الشكل الآتي: محمد ريحان رئيسا لفرع بيروت، دانيال سويد نائبا للرئيس، سامر مزهر نائبا للرئيس، ليلى عيتاني لأمانة السر، زينة صبّاغ لأمانة الصندوق، كارلا ضو نائبة لأمين السر، أحمد شبارو محاسبا، وعضوية كل من: جوسلين بدر، دارين شميطلي، رولا نوهرا، جان بوشعيا، وطلال دندشلي".
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