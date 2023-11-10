محمد ريحان رئيساً لنقابة المعلمين في بيروت للمرة السابعة

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وأشارت إلى أن "النتيجة جاء على الشكل الآتي: محمد ريحان رئيسا لفرع بيروت، دانيال سويد نائبا للرئيس، سامر مزهر نائبا للرئيس، ليلى عيتاني لأمانة السر، زينة صبّاغ لأمانة الصندوق، كارلا ضو نائبة لأمين السر، أحمد شبارو محاسبا، وعضوية كل من: جوسلين بدر، دارين شميطلي، رولا نوهرا، جان بوشعيا، وطلال دندشلي".