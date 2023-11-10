لبنان يُحبط أمراً لصالح إسرائيل في الأونيسكو.. وزيرٌ يعلن ما جرى!

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وجاء في بيان وزير الثقافة أنّ "دماء غزة تنتصر على صلافة تشويه بند فلسطين في الأونيسكو"، مشيراً إلى أنه "تمّ اليوم في مقر الأونيسكو - باريس اعتماد مشروع القرار 42 م /لجنة APX/ م.ق.2 ، تحت عنوان: تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة - فلسطين، في ما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بحضور 194 دولة، وصوّت 96 لمصلحة مشروع القرار مقابل 8 أصوات ضده، وبامتناع 33 دولة عن التصويت".وأوضح بيان المرتضى أنّ "المداولات شهدت محاولات أميركية مستميتة عبر السفيرة ميشال سيسون، وفريقها وبعض المتصهينين لتعديل مشروع القرار الأساسي، عبر إضافة فقرات تتهم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وتنادي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من دون قيد أو شرط".وأكد المرتضى في البيان أنّ "الوفد الرسمي اللبناني تصدّى لهذه المساعي على مدى يومين كاملين، لا سيما من خلال كلمة لبنان في المؤتمر العام، والتي جعلت العديد من الوفود تنقلب لتأخذ جانب فلسطين".وأشار إلى أن "الجهود والمداخلات في جلسة اللجنة المختصّة التي حضرها كل من المندوب الدائم للبنان نديم صوراتي، ومستشار الوزير، وعضو اللجنة الوطنية للأونيسكو روني ألفا، مهّدت وأسّست لهذا الانتصار الدبلوماسي والسياسي على الصهيونية ورعاتها وأدواتها".وختم بيان وزير الثقافة اللبنانية، موجهاً التقدير والتهنئة لكل رؤساء الوفود العربية وغير العربية "المؤمنة بالحقّ الفلسطيني وبمظلومية شعب فلسطين الأبي".