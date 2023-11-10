تنقطع كهرباء الدولة عن بعض الأحياء الحيوية في بيروت منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تكترث مؤسسة كهرباء لبنان للأمر: هل هو عطل أو من ترتيب مافيات المولدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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