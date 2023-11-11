سببان أساسيان وراء تغيير موقف فرنجيّة

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قال مصدر إستشاري: "إن التبدّل الذي حصل في موقف رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرده الى تواصل حصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد لفرنجية أنه المرشح الدائم والأول للرئاسة بالنسبة لفريق كامل سواءً كان هناك تأجيل لتسريح قائد الجيش أم لا".وتابع المصدر: "أن موقف فرنجية نابع اليوم من يقينه بأن النائب جبران باسيل لديه حسابات سياسية رئاسية في طروحاته، وهذا الشيء لا يعنيه. كما أن فرنجية يعتبر انه في حالة الحرب فان الأولوية للمصلحة الوطنية، فكيف اذا كان الامر مرتبط بالمؤسسة العسكرية".وكان فرنجية قال في حديث تلفزيوني الخميس: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة. ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها.وأضاف: "نحن أبلغنا قائد الجيش حرصنا على الجيش وهو لفت الى حرص بيتنا التاريخي على المؤسسة العسكرية".