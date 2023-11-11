قبيل ساعات من كلمة نصرالله.. حادث خطير في الجنوب (صور)

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استهدفت غارة اسرائيلية بطائرة مسيرة سيارة بيك أب في احد بساتين الموز في منطقة البراك في الزهراني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات الأولية فان الغارة لم تسفر عن سقوط إصابات، واقتصرت الأضرار على المادّيات.