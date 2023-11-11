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لبنان

أمرٌ ممنوع في محيط الضاحية الآن..

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2023 | 01:45
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قال العميد المتقاعد في الجيش بسّام ياسين لـ"لبنان24" إنّه، ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي، قدمت مديرية المخابرات في الجيش معلومات لقيادة المؤسسة العسكرية تُفيد بضرورة تجنّب التحليق التدريبي لطائرات الجيش فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق البقاع والجنوب أيضاً. 
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وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو عدم حصول أي خطأ غير محسوب يؤدي إلى إستهداف الطائرات، خصوصاً في حال تمّ الإعتقاد بأنها إسرائيليّة. 
ولفت ياسين إلى أن هذا الإجراء ضروري  لأمن القوات الجوية بشكل كبير. وقال: "لهذا السبب، لا تحليق للطيران التدريبي فوق بيروت حالياً والأمر نفسه في رياق، علماً أن مطاري حامات والقليعات ما زالا في الخدمة ولم تتوقف الحركة فيهما".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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