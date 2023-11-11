معامل الاسمنت نحو الاقفال

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تتجه شركات معامل الإسمنت في لبنان وخاصةً في شكا الى الإقفال القسري، في حال لم تستحصل قريباً على الرخص المطلوبة للإنتاج في حقولها ومعاملها، لكون نسبة الإنتاج اليوم متدنية جداً وتقتصر على المواد الأولية التي تصلها من طرابلس وعكار وجبيل والتي لا تكفي أبداً السوق المحلي، ما يضطرها الى رفع سعر الطن الواحد ستة دولارات إضافية لكونها لا تنتج من مواقعها المحازية للمعامل لعدم صدور الرخص بعد.المصدر أكد "أن مالكي المعامل أكدوا أمام اللجنة النيابية المختصة قبل أيام توجههم نحو الإقفال النهائي إن لم تسهل لهم الدوائر والوزارات الرسمية المعنية التراخيص المطلوبة للعمل في المقالع المحازية للمعامل".المصدر ختم" أن رفع التعرفة أيضاً من قبل كهرباء لبنان يضع أعباء إضافية على الإنتاج شبه المتوقف أصلاً".