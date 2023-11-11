Advertisement

لبنان

معامل الاسمنت نحو الاقفال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1128966-638352908732335254.jpg
Doc-P-1128966-638352908732335254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه شركات معامل الإسمنت في لبنان وخاصةً في شكا الى الإقفال القسري، في حال لم تستحصل قريباً على الرخص المطلوبة للإنتاج في حقولها ومعاملها، لكون نسبة الإنتاج اليوم متدنية جداً وتقتصر على المواد الأولية التي تصلها من طرابلس وعكار وجبيل والتي لا تكفي أبداً السوق المحلي، ما يضطرها الى رفع سعر الطن الواحد ستة دولارات إضافية لكونها لا تنتج من مواقعها المحازية للمعامل لعدم صدور الرخص بعد.
Advertisement
المصدر أكد "أن مالكي المعامل أكدوا أمام  اللجنة النيابية المختصة قبل أيام توجههم نحو الإقفال النهائي إن لم تسهل لهم الدوائر والوزارات الرسمية المعنية التراخيص المطلوبة للعمل في المقالع المحازية للمعامل". 
المصدر ختم" أن رفع التعرفة أيضاً من قبل كهرباء لبنان يضع أعباء إضافية على الإنتاج شبه المتوقف أصلاً".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:07 | 2023-11-11
02:19 | 2023-11-11
05:00 | 2023-11-11
05:01 | 2023-11-11
04:55 | 2023-11-11
04:08 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24