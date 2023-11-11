هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم

تراوح صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التسعيرة تتطابق مع تلك التي أقفل عليها الدولار مساء أمس في السوق الموازية.

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