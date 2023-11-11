التوتر يعود الى الجنوب.. قصف اسرائيلي على عدد من القرى



Advertisement كما تم تسجيل قصف معاد من موقع في بركة ريشا، في اتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي.

كما قصف الجيش الاسرائيلي غرب القليعة وخراج ديرميماس، وعلى وادي السلوقي بين حولا ومجدل سلم وعلى مركبا. بعد الهدوء الحذر الذي ساد الحدود الجنوبية صباح اليوم، عادت الاشتباكات على أكثر من محور بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي، حيث سجل قصف مدفعي اسرائيلي على محيط عدد من القرى المواجهه للمستعمرات، الإسرائيلية في منطقتي مرجعيون وبنت جبيل.كما تم تسجيل قصف معاد من موقع في بركة ريشا، في اتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي.كما قصف الجيش الاسرائيلي غرب القليعة وخراج ديرميماس، وعلى وادي السلوقي بين حولا ومجدل سلم وعلى مركبا.

وفي وقت لاحق، نفى مزارعو الموز في الجنوب "ادعاءات العدو وزعمه استهداف هدف عسكري في المنطقة"، وأوضحوا في بيان، أن "الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني"، واعتبروا ان "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر ، وعلى أرزاق الناس وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".



ولفتوا الى ان الاعتداء سيؤثر سلبا على الحركة الزراعية في المنطقة.