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لبنان

التوتر يعود الى الجنوب.. قصف اسرائيلي على عدد من القرى

Lebanon 24
11-11-2023 | 03:07
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بعد الهدوء الحذر الذي ساد الحدود الجنوبية صباح اليوم، عادت الاشتباكات على أكثر من محور بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي، حيث سجل قصف مدفعي اسرائيلي على محيط عدد من القرى المواجهه للمستعمرات، الإسرائيلية في منطقتي مرجعيون وبنت جبيل.
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كما تم تسجيل قصف معاد من موقع في بركة ريشا، في اتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي.
كما قصف الجيش الاسرائيلي غرب القليعة وخراج ديرميماس، وعلى وادي السلوقي بين حولا ومجدل سلم وعلى مركبا.
وفي وقت لاحق،  نفى مزارعو الموز في الجنوب "ادعاءات العدو وزعمه استهداف هدف عسكري في المنطقة"، وأوضحوا في بيان، أن "الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني"، واعتبروا ان "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر ، وعلى أرزاق الناس وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".

ولفتوا الى ان الاعتداء سيؤثر سلبا على الحركة الزراعية في المنطقة.
 
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أطراف بلدة مجدل زون الجنوبية تعرضت بدورها لقصف مدفعي إسرائيلي.
 
واستهدفت المقاومة الإسلامية موقع الحدب البستان في القطاع الغربي بالقذائف الصاروخية، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بقذائفه المدفعية اطراف بلدات الضهيرة الجبين والبستان وصولاً حتى اطراف رامية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
 
 
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