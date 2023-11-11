جامعة البلمند في بينو تستضيف حفل توقيع كتاب لنبيل خبازي

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رعى محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، بدعوة من جامعة البلمند في بينو وتجمع "عكار برس"، حفل توقيع قائمقام بشري السابق الأديب نبيل خبازي كتابه " الأرض في ذاكرة الإنسان والزمان".وتوجه الكاتب بكلمة شكر للجميع مؤكدا "حق أهل الأرض بالمقاومة دفاعا عن أرضهم".وقال: "شكرا لسعادة الانسانية"، مشيرا الى المحافظ لبكي، كما شكر ل"عميد اللباقة"، مشيرا الى عميد الجامعة، وشكرا ل"رئيس الرقي" مشيرا الى رئيس الجامعة، وشكرا ل"معالي البلاغة" مشيرا الى النقيب درباس. كما توجه بالشكر لكل من عمل على إنجاح هذا الحفل.واعلن المرعبي عن منحة باسم نبيل خبازي التعليمية من ريع الحفل بقيمة 500 دولار للطالب المتفوق من بلدة بزبينا بجامعة البلمند، وقدم مجلس بلدية بزبينا درعا للوراق، سلمه اياه خبازي وتم تسليم درع اخر للكاتب من "عكار برس" قدمه الدكتور وسام منصور ثم اقيم حفل كوكتيل.