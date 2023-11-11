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لبنان

دخلوا الأراضي اللبنانيّة بطريقة غير شرعيّة.. و"المعلومات" توقفهم

Lebanon 24
11-11-2023 | 03:56
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة كوشا العكّاريّة، من ضبط "فان" نوع هيونداي "أنقاض" ومحرّكه يعمل على المازوت، وبداخله عشرة أشخاص من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال). كما أوقفت سائقه، ويدعى: - و. ن.  بجرم تهريب أشخاص.
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سلّم الموقوفون والآلية الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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