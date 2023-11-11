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لبنان

بيان مهمّ من "إدارة السير" عن رخص السوق.. هذا ما سيحصل الاربعاء

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:08
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اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان، أنها "سوف تباشر اعتباراً من نهار الاربعاء الواقع في ١٥ /١١/ ٢٠٢٣ باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق لأول مرّة من فئتي سيارات السياحة الخصوصية B والدراجات الالية A1 و A وذلك في المركز الرئيسي (الدكوانة) وفي باقي الاقسام (طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية).
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وسوف تقوم المصلحة المذكورة بتحديد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الامتحانات النظرية والعملية بالإضافة الى المستندات المطلوبة للإمتحان على الموقع الالكتروني للهيئة tmo.gov.lb.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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