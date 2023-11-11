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لبنان

في "يوم الشهيد".. رسالة من نصرالله الى عوائل الشهداء (صورة)

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:55
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قيل انها من الأمين العام لحزب الله" السيد حسن نصرالله إلى عوائل الشهداء بمناسبة "يوم الشهيد".
 
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