أصدرت "المقاومة الاسلامية" بياناً، أعلنت من خلاله، أنّ "مقاتليها استهدفوا قبل ظهر اليوم، موقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

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