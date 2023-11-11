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لبنان

بيان لـ"الحزب"... ماذا أعلن فيه؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:33
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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بياناً، أعلنت من خلاله، أنّ "مقاتليها استهدفوا قبل ظهر اليوم، موقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
 
 
 
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