25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان لـ"الحزب"... ماذا أعلن فيه؟
Lebanon 24
11-11-2023
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت "المقاومة الاسلامية" بياناً، أعلنت من خلاله، أنّ "مقاتليها استهدفوا قبل ظهر اليوم، موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بـ3 مسيرات هجومية.. حزب الله يستهدف مواقع العدو واسرائيل تعترف
Lebanon 24
بـ3 مسيرات هجومية.. حزب الله يستهدف مواقع العدو واسرائيل تعترف
11/11/2023 14:40:15
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية
11/11/2023 14:40:15
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بمسيرتين مليئتين بالمتفجرات.. هذا ما اعلنه حزب الله
Lebanon 24
هجوم على ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بمسيرتين مليئتين بالمتفجرات.. هذا ما اعلنه حزب الله
11/11/2023 14:40:15
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ جديد لـ"حزب الله" من إسرائيل: "سنردّ على أي هجوم يأتي من لبنان"!
Lebanon 24
تهديدٌ جديد لـ"حزب الله" من إسرائيل: "سنردّ على أي هجوم يأتي من لبنان"!
11/11/2023 14:40:15
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
هجوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
14:00 | 2023-11-10
10/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
13:23 | 2023-11-10
10/11/2023 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
11:30 | 2023-11-10
10/11/2023 11:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:42 | 2023-11-11
الرئيس ميقاتي يُشارك في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض
05:00 | 2023-11-11
الهستيريا الاسرائيلية… تخوّف جدّي من قمة الرياض!
07:15 | 2023-11-11
مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي منير أسعد حنين
06:57 | 2023-11-11
ادارة "الريجي" تؤكد قيام التفتيش المركزي بالتحقيق في عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة
06:00 | 2023-11-11
على وقع الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.. ما رسائل واشنطن؟
05:37 | 2023-11-11
بعد استهداف إسرائيل سيارة مدنيّة صباح اليوم... هل سيردّ "الحزب"؟
فيديو
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 14:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24