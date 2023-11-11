بعد استهداف إسرائيل سيارة مدنيّة صباح اليوم... هل سيردّ "الحزب"؟

أفادت مصادر ميدانية لقناة "الميادين" أن الاعتداء على سيارة "بيك أب" مدنيّة في منطقة الزهراني لن يمر دون رد من "المقاومة".

وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة "بيك أب" في احد البساتين في منطقة البراك في الزهراني.