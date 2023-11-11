Advertisement

لبنان

بعد استهداف إسرائيل سيارة مدنيّة صباح اليوم... هل سيردّ "الحزب"؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1129031-638353033108519253.jpg
Doc-P-1129031-638353033108519253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر ميدانية لقناة "الميادين" أن الاعتداء على سيارة "بيك أب" مدنيّة في منطقة الزهراني لن يمر دون رد من "المقاومة". 
 
وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة "بيك أب" في احد البساتين في منطقة البراك في الزهراني. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على وقع الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.. ما رسائل واشنطن؟
lebanon 24
11/11/2023 14:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قبل ظهر اليوم موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقنا فيه إصابات مباشرة
lebanon 24
11/11/2023 14:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله.. هذا ما جاء فيه!
lebanon 24
11/11/2023 14:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان
lebanon 24
11/11/2023 14:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الزهراني

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2023-11-11
05:00 | 2023-11-11
07:15 | 2023-11-11
06:57 | 2023-11-11
06:00 | 2023-11-11
05:33 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24