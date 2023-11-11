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لبنان

الرئيس ميقاتي يُشارك في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض

Lebanon 24
11-11-2023 | 06:42
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يُشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في"القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وستكون له كلمة خلال القمة.
 
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