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لبنان
الرئيس ميقاتي يُشارك في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض
Lebanon 24
11-11-2023
|
06:42
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يُشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في"القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وستكون له كلمة خلال القمة.
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