Advertisement

لبنان

مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي منير أسعد حنين

Lebanon 24
11-11-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1129095-638353102326866225.jpg
Doc-P-1129095-638353102326866225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلىى البيان التالي:
 
بحزنٍ وأَسى بالغين، يَنعى مجلس القضاء الأعلى، فقيد العدالة والوطن القاضي منير أسعد حنين، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى والرئيس الأوّل لمحكمة التمييز شرفاً.
Advertisement
في خلال مسيرته القضائية التي دامت حوالى الأربعين عاماً، شغَلَ الفقيد الكبير أدقّ المهام والمناصب القضائية وصولاً الى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء الأعلى منذ العام 1997 حتى تاريخ تقاعده في العام 2002.
وعَبرَ هذه المسيرة الرافِلة بالتميّز والترفّع والاندفاع وصلابة الموقف واستقلال الرأي، بذل الرئيس الأوّل منير حنين الكثير من الجهد لتعزيز استقلال السلطة القضائية ولردّ أيّ تدخّل في شؤونها من أيّ جهة أتى.
بغيابه يَطوي القضاء صفحةً من صفحاتِهِ المَهيبة الجليلة وتخسر العدالة وجهاً يُحتذى من وجوهها المثالية المنذورة للعطاء السخيّ المنزّه.
إنّ مجلس القضاء الأعلى يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2023-11-11
11:57 | 2023-11-11
11:37 | 2023-11-11
11:03 | 2023-11-11
10:51 | 2023-11-11
10:43 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24