مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي منير أسعد حنين

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بحزنٍ وأَسى بالغين، يَنعى مجلس القضاء الأعلى، فقيد العدالة والوطن القاضي منير أسعد حنين، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى والرئيس الأوّل لمحكمة التمييز شرفاً.في خلال مسيرته القضائية التي دامت حوالى الأربعين عاماً، شغَلَ الفقيد الكبير أدقّ المهام والمناصب القضائية وصولاً الى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء الأعلى منذ العام 1997 حتى تاريخ تقاعده في العام 2002.وعَبرَ هذه المسيرة الرافِلة بالتميّز والترفّع والاندفاع وصلابة الموقف واستقلال الرأي، بذل الرئيس الأوّل منير حنين الكثير من الجهد لتعزيز استقلال السلطة القضائية ولردّ أيّ تدخّل في شؤونها من أيّ جهة أتى.بغيابه يَطوي القضاء صفحةً من صفحاتِهِ المَهيبة الجليلة وتخسر العدالة وجهاً يُحتذى من وجوهها المثالية المنذورة للعطاء السخيّ المنزّه.إنّ مجلس القضاء الأعلى يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء.