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لبنان

على أوتوستراد النقاش... العثور على جثة لرجل مجهول الهويّة

Lebanon 24
11-11-2023 | 07:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 08/11/2023، عُثر على جثّة عائدة لرجل مجهول الهويّة على المسلك الغربي من أوتوستراد النقّاش، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، حنطيّ البشرة، ذو شعر ولحية سوداء اللون، يرتدي سروال "جينز" لون أزرق، وسترة سوداء اللون.
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 وقد جرى نقل الجثّة إلى أحد البرّادات الخاصّة في محلّة برج حمّود بالقرب من مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، إبلاغهم الحضور الى المكان المذكور، والاتصال بمفرزة سير الجديدة على الرقم: 262786-01، تمهيدًا لاستلام الجثة.
 
 
 
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