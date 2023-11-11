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لبنان

قصف عنيف في جنوب لبنان... هذا ما يجري هناك في هذه الأثناء (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:12
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استهدف "حزب الله" موقع الرادار، التابع للعدوّ الاسرائيلي في جبل الشيخ بقذائف عدة.
 
كما أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، عن استهداف موقع عسكري إسرائيليّ قرب موقع المطلة بصاروخ أُطلق من لبنان.
 
وأفادت الـ"أم تي في"، عن تبادل عنيف للقصف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في القطاع الشرقي.
 
إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ مسيّرة للعدوّ أغارت على منطقة مفتوحة في ميس الجبل.
 
كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيليّ على أطراف بلدة عيتا الشعب.
 
وتعرّضت أطراف بلدة الجبين ومنطقة الصالحاني لقصف مدفعي إسرائيليّ. 
 
كما تعرّضت الاطراف بين بلدتي الجبين ومجدلزون للقصف أيضاً.
 
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