الآن.. هذا ما شهدته الضاحية تزامناً مع كلمة نصرالله

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أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" بأنّ الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت إطلاقاً كثيفاً للأعيرة النارية والمفرقعات تزامناً مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله التي بدأت عند الساعة 3.30 ظهر اليوم السبت.