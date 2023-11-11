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لبنان

الآن.. هذا ما شهدته الضاحية تزامناً مع كلمة نصرالله

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:33
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أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" بأنّ الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت إطلاقاً كثيفاً للأعيرة النارية والمفرقعات تزامناً مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله التي بدأت عند الساعة 3.30 ظهر اليوم السبت. 
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