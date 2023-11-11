أطلقا النار عليه... وسرقا 3000 دولار منه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة ناريّة أطلقا النار على م.د، في محلة دوار أبو علي، عند مدخل سوق الاحد، وأصاباه في قدميه، وعمدا لاحقاً إلى سرقة هاتفه ودراجته الناريّة، إضافة إلى مبلغ 3000 دولار، كان بحوزته.

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