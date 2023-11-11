الجيش يُحبط عمليّة تهريب أشخاص بطريقة غير شرعيّة (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 11 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ ١٨ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب.

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