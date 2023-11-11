Advertisement

لبنان

الجيش يُحبط عمليّة تهريب أشخاص بطريقة غير شرعيّة (صور)

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1129134-638353139264208071.jpg
Doc-P-1129134-638353139264208071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 11 / 11 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ ١٨ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2023-11-11
11:57 | 2023-11-11
11:37 | 2023-11-11
11:03 | 2023-11-11
10:51 | 2023-11-11
10:43 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24